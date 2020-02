OL : Matuidi dévoile le danger n°1 de ce Lyon redoutable

Dans : OL.

Mercredi, la Juventus Turin débarque avec l’étiquette du favori pour le match face à l’Olympique Lyonnais en 8es de finale aller de la Ligue des Champions.

Avant la rencontre, le champion d’Italie n’est toutefois pas en grande confiance. Loin d’être intraitable ces dernières semaines, la Juventus Turin s’apprête à vivre un match délicat à Lyon. Et c’est sans doute Blaise Matuidi qui est le mieux placé pour évaluer le niveau de l’OL, lui qui jouait encore en Ligue 1 il y a deux ans et demi. Selon l’international tricolore, plusieurs joueurs de Lyon seront à surveiller de près pour la Juventus Turin mercredi au Groupama Stadium, et notamment Houssem Aouar, le danger principal des Gones à en croire Blaise Matuidi, interrogé par Le Figaro.

« Le point fort de Lyon ? Houssem Aouar est intéressant dans sa faculté à jouer pour les autres et à se montrer décisif en marquant des buts. C’est un joueur prometteur et très talentueux. Devant, avec Dembélé, Terrier et Toko-Ekambi, ils ont de quoi se montrer dangereux aussi. On le sait, mais nous aussi on a des arguments à faire valoir, je crois, enfin j’en suis sûr (sourire). Peur de Lyon ? La Juve n’a peur de personne. On joue pour gagner tous les matches, c’est la règle ici, tout le monde la connaît. Après, ça ne veut pas dire qu’on manque de respect à Lyon. Loin de là. Je les ai souvent vus jouer et s’ils sont en difficulté en L1 (7e), ça reste des joueurs de bon niveau. Il faudra être méfiant » a prévenu Blaise Matuidi, pour qui la Juventus Turin ferait une énorme erreur en sous-estimant l’Olympique Lyonnais. Car on le sait, en Ligue des Champions, le classement national ne veut plus rien dire et certaines équipes sont capables de se surpasser. Reste à voir si ce sera le cas de l’Olympique Lyonnais…