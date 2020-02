OL : Matuidi capitaine de Lyon, le coup d'éclat de Juninho ?

Dans : OL.

Après Jean-Michel Aulas, qui a confié qu'il pensait beaucoup à Blaise Matuidi, Juninho confirme que le milieu de la Juventus ferait un bon capitaine de l'Olympique Lyonnais.

Même si cela peut ressembler à un petit coup d’intox à moins d’une semaine du match aller de Ligue des Champions entre l’Olympique Lyonnais et la Juventus, Jean-Michel Aulas et Juninho affichent ouvertement l’intérêt qu’ils ont pour Blaise Matuidi, le champion du monde français du club italien. En marge de la victoire de l’OL à Metz, le directeur sportif brésilien de Lyon a reconnu que Blaise Matuidi avait le profil idéal pour renforcer le club rhodanien. Une déclaration qui arrive évidemment au moment où l’ancien parisien entame les derniers mois de son contrat à la Juventus.

Pour Juninho c’est une évidence, le milieu de terrain français doit être une priorité du mercato de l’Olympique Lyonnais. « Blaise Matuidi fait partie des joueurs qui n'ont pas la valeur qu'ils méritent. C'est un joueur assez complet au milieu, un compétiteur et un champion. On manque d'expérience et de leader dans notre vestiaire. Si un jour on arrive à signer un joueur comme lui, il peut porter le brassard, car o a une équipe jeune. Le président aime beaucoup Matuidi. Moi j'ai été son adversaire et c'était toujours un grand adversaire. Avoir un joueur de ce niveau dans notre effectif, c'est ce qu'il nous manque », a expliqué, sur C+, l’éminence grise de Jean-Michel Aulas à l’Olympique Lyonnais. Agé de 32 ans, Blaise Matuidi sait déjà qu'un club de Ligue 1 postule au prochain mercato.