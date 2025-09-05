OL ‍: Mathieu Patouillet s'en va, le prix a changé

Dans : OL.

Par Nathan Hanini

Barré du côté de l’Olympique Lyonnais après l’arrivée de Dominik Greif, Mathieu Patouillet va quitter le club rhodanien. Initialement annoncé à trois millions d’euros, le transfert n’excédera pas 350 000 euros. Le jeune gardien doit encore donner son accord à Al-Hilal.

L’Olympique Lyonnais a modifié sa hiérarchie des gardiens de but cet été sur le mercato. Le club rhodanien a été dans l’obligation de vendre Lucas Perri pour subvenir aux besoins financiers demandés par la DNCG. Mais suite à l’imbroglio Matt Turner, le club septuple champion de France a dû trouver un numéro 1 à moindre coût. Dominik Greif a donc débarqué dans l’hexagone. Le Slovaque n’a pas encore foulé les pelouses de Ligue 1 et reste en concurrence avec Rémy Descamps. Troisième dans la hiérarchie, Mathieu Patouillet n’est quant à lui plus trop dans les plans. Le gardien de 21 ans est sur le départ pour l’Arabie Saoudite. Le prix initialement évoqué de trois millions d’euros a été revu à la baisse.

Mathieu Patouillet part pour moins de 400 000 euros

info @lequipe

Matthieu Patouillet devrait s’engager à Al Hilal lundi. Le club saoudien va racheter sa dernière année de contrat pour 350.000€, et l’OL conservera 20% sur la plus value. Le gardien de 21ans doit encore tomber d’accord avec le club de Riyad. https://t.co/b3z3EJ1cPB — hugo (@hugoguillemet) September 5, 2025

Ce vendredi le journal l’Equipe évoque que Mathieu Patouillet va bel et bien quitter le Rhône pour rejoindre le pays du Golfe. Après deux belles saisons à Sochaux en prêt, le portier de 21 ans va s’envoler pour devenir le deuxième gardien d’Al-Hilal. Le quotidien français évoque un transfert à 350 000 euros avec un pourcentage de 20% à la revente. En fin de contrat cet été, le club saoudien rachète en quelque sorte la dernière année de contrat du gardien lyonnais. De son côté, Al-Hilal souhaite un deuxième gardien capable de remplacer Yassine Bono lors de la Coupe d’Afrique des Nations cet hiver au Maroc. L’Olympique Lyonnais va donc encaisser moins d’argent que prévu, mais peut espérer que la clause des 20% à la revente soit capable d’amortir le choc dans les prochaines années.