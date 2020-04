OL : Mateta à Lyon épisode 2, la folle rumeur du mercato

Dans : OL.

Recruté par l’OL en septembre 2016 pour 4 ME puis revendu le double deux ans plus tard, Jean-Philippe Mateta n’a jamais réellement eu sa chance à Lyon.

C’est peu de le dire puisqu’en tout et pour tout, l’international espoir français n’a disputé que 3 matchs sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais. C’est grâce à son prêt au Havre en 2017-2018 que Jean-Philippe Mateta a pu rebondir avec une saison pleine en Normandie (20 buts en 38 matchs). Désormais, l’attaquant formé à Sevran évolue à Mayence en Bundesliga, où il a été transféré définitivement pour 8 ME par l’Olympique Lyonnais. Globalement, le Français s’est imposé comme un des bons attaquants du championnat allemand avec 16 buts en 46 matchs depuis 2018.

Des performances qui laissent des regrets aux dirigeants de l’OL, à en croire Le 10 Sport. Effectivement, le média indique que l’idée de faire revenir Jean-Philippe Mateta sur les bords du Rhône est très présente chez les décideurs rhodaniens. Mais tandis que Lyon a déjà recruté Tino Kadewere pour la saison prochaine, un éventuel retour de Jean-Philippe Mateta dépend de l’avenir de Karl Toko-Ekambi, prêté avec option d’achat par Villarreal l’hiver dernier. Pour rappel, Lyon a d’ores et déjà payé 4 ME à Villarreal pour le prêt de six mois du Camerounais, et devra s’acquitter de la somme de 11 ME pour conserver le joueur. De plus, « Toko » sera automatiquement transféré à Lyon en cas de qualification en coupe d’Europe. Si l’OL venait à rater cet objectif, alors le Camerounais devrait reprendre le chemin de l’Espagne et Jean-Michel Aulas pourrait alors miser sur Jean-Philippe Mateta pour renforcer son attaque. Dans la capitale des Gaules, l’ancien attaquant de Châteauroux retrouverait certains de ses coéquipiers de l’Equipe de France espoirs, à savoir Reine-Adelaïde ou encore Terrier…