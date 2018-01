OL : Martin Terrier à Lyon pour 11 ME, c’est bouillant

Dans : OL, Mercato, OM, LOSC, RCSA.

Malgré la prudence volontairement affichée par Jean-Michel Aulas dans ce dossier, l’Olympique Lyonnais est en train d’avancer à pas de géant pour le recrutement de Martin Terrier.

L’attaquant prêté cette saison par Lille à Strasbourg a marqué les esprits ces derniers mois, avec les Espoirs mais aussi avec le club alsacien, où il est précieux et efficace. Le forcing de l’OL qui s’est ébruité le week-end dernier, a même provoqué l’arrivée de plusieurs clubs, dont l’OM, pour ne pas laisser passer la chance de recruter un attaquant jugé comme très prometteur, et surtout en pleine progression.

Néanmoins, l’avance prise par les dirigeants rhodaniens semble bien avoir fait la différence puisque Le Sport annonce qu’un accord est sur le point d’être trouvé entre les deux clubs pour un montant de 11 ME. Un montant bien loin des 20 ME parfois annoncés, et plus proche des confidences récemment entendues dans le Rhône, sur une transaction finale à un prix plus « raisonnable ». A noter que Lille a la possibilité de vendre directement son joueur à Lyon dès le mois de janvier, même s’il faudra ensuite déchiffré les petits caractères de son contrat de prêt à Strasbourg pour savoir si le joueur devra finir sa saison en prêt en Alsace, ou pourra intégrer l’effectif de l’OL dès l’officialisation de sa venue.