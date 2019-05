OL : Marcus Thuram premier renfort de Lyon au mercato ?

Dans : OL, Mercato, EAG.

Héros malheureux du match Rennes-Guingamp qui a précipité l'EAG en Ligue 2 puisqu'il a raté un penalty à l'ultime seconde, Marcus Thuram n'évoluera toutefois pas à l'échelon inférieur la saison prochaine. En effet, l'attaquant de 21 ans semble avoir déjà trouvé un club en Ligue 1 si l'on en croit Le Progrès. Le média régional affirme que les négociations entre l'Olympique Lyonnais, l'En-Avant Guingamp et Marcus Thuram, qui a encore un an de contrat avec le club breton, sont d'ores et déjà très avancées. Au point même que l'attaquant formé au FC Sochaux devrait être le premier renfort de l'OL lors du mercato estival.

Titulaire à 30 reprises cette saison en Ligue 1, Marcus Thuram a marqué 8 buts et réalisé 1 passe décisive. Son nom a également été évoqué du côté du Borussia Dortmund ou de l'Olympique de Marseille, mais à priori c'est l'Olympique Lyonnais qui va décrocher sa signature pour un montant inférieur à 10ME. Un choix dont on ne sait pas s'il a été validé par le futur nouvel entraîneur de l'OL, même si à priori la cellule recrutement de Lyon travaille déjà activement sans attendre cette nomination histoire de ne pas prendre de retard.