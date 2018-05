OL : Marcelo vendu après une saison, Milan lâche l'offre royale

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Cela a été l'une des bonnes pioches du dernier mercato, l'Olympique Lyonnais n'a pas perdu son temps, ni ses 7ME en faisant venir Marcelo du Besiktas. Le géant brésilien a amené son expérience au coeur de la défense de l'OL, et visiblement sa réputation a dépassé les frontières françaises, notamment avec l'Europa League. Car selon la presse italienne, l'AC Milan, qui s'intéresse déjà à Memphis Depay, pourrait faire une offre à Jean-Michel Aulas afin que ce dernier accepte de vendre Marcelo lors du prochain marché des transferts.

RMC a confirmé ces contacts, mais précise que le défenseur de 31 ans apprécie la vie à Lyon et n'est pas réellement candidat à un départ alors qu'il a encore deux ans de contrat avec l'OL. Cependant, l'AC Milan pourrait proposer quatre ans de contrat à Marcelo, ce qui évidemment peut le faire réfléchir compte tenu de son âge, et de même le club italien devrait proposer un montant de transfert autour de 10ME à Lyon pour essayer de faire affaire. Reste que l'Olympique Lyonnais ne voudra peut-être pas tout changer dans sa défense au moment de retrouver la Ligue des champions et cela alors que la rumeur fait de Mamadou Sakho un possible renfort estival.