OL : Marcelo sent une prolongation venir à Lyon !

Dans : OL.

Oublié le clash avec les supporters de l'Olympique Lyonnais, Marcelo, qui arrive en fin de contrat, pourrait bien prolonger son séjour dans la capitale des Gaules.

Le football réserve parfois d’étonnantes surprises, et c’est le cas lorsqu’on évoque la situation de Marcelo à l’OL. Il y a un peu plus d’un an, le défenseur brésilien était à deux doigts de filer d’urgence, certains supporters de Lyon l’ayant pris en grippe au point d’afficher des banderoles moqueuses et de l’insulter. Phénomène de meute bien connu, Marcelo focalisait les critiques et son avenir à l’Olympique Lyonnais semblait très court, notamment après de sérieux incidents lors d'un match à Toulouse. Mais finalement, le défenseur central de 33 ans s’est accroché, et il a eu raison puisque non seulement il a retrouvé ses qualités sportives, mais en plus il a calmé la rage venue des virages du Groupama Stadium. Et à quelques mois de la fin de son contrat avec le club de Jean-Michel Aulas, nombreux sont ceux à espérer que le joueur convoité cet hiver par Liverpool, rien que ça, prolongera à l’OL. Si rien n’est acté à trois mois de la fin de saison de Ligue 1, Marcelo est lui plutôt confiant.

S’exprimant dans Le Progrès, à quelques heures du duel OM-OL, le défenseur brésilien estime que les choses avancent dans le bon sens, mais quoiqu’il advienne il ne se ménagera pas. « Les discussions pour prolonger avancent de manière positive (...) Même si je discute avec le club pour prolonger mon contrat, je suis là pour faire mon travail. Je suis employé par le club jusqu’à la fin de la saison. Donc, mon travail consiste à toujours donner 100 % pour le club. Je veux faire de mon mieux, que je prolonge ou que je ne prolonge pas », prévient Marcelo, qui sait que ce dimanche, contre l’Olympique de Marseille, Rudi Garcia comptera sur lui pour tenir des attaquants phocéens toujours très motivés contre Lyon. Pas de quoi faire trembler le défenseur de l’OL.