OL : Marcelo, un clash à Toulouse qui sent le divorce

Dans : OL, Ligue 1.

Déjà à deux doigts de se battre avec des supporters lyonnais au retour du match perdu à Benfica, Marcelo a été proche d'en découdre physiquement à la mi-temps du match TFC-OL.

Relégué sur le banc de touche de l’Olympique Lyonnais par Rudi Garcia, Marcelo a connu un nouveau sale moment lors de son échauffement à la pause. En effet, selon Le Progrès, le défenseur brésilien, qui avait failli se battre avec des supporters de l’OL lors du retour des joueurs à Lyon après la défaire à Benfica en Ligue des champions, a été copieusement insulté et menacé par quelques-uns des 600 fans rhodaniens présents au Stadium à Toulouse samedi soir. Plutôt que de laisser filer, Marcelo est monté dans les tours, et s’est rapproché de ceux qui s’en prenaient verbalement à lui. Ce mouvement du joueur vers la tribune a provoqué un petit mouvement de foule au sein du parcage lyonnais. Mais heureusement, les stadiers présents sur place ont vite réagi et ont calmé tout le monde, évitant que la situation ne tourne à la bagarre.

Reste que la situation de Marcelo à Lyon commence à devenir très tendue, d’autant plus si le défenseur brésilien ne joue plus. Il se pourrait bien que tout cela se règle lors du mercato d’hiver, Jean-Michel Aulas et Juninho n’ayant pas réellement intérêt à conserver un joueur qui est en rupture totale avec les supporters et qui n’apporte plus réellement grand-chose sur le plan sportif.