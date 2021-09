OL : Marcelo refuse de quitter Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Les dirigeants de l'Olympique Lyonnais ont été interrogés sur la situation de Marcelo, et la réponse a été claire. Le défenseur central n'est visiblement pas décidé à faire des cadeaux à l'OL.

Envoyé avec la réserve de l’Olympique Lyonnais depuis plus d’une semaine, Marcelo a montré samedi dernier qu’il était enthousiaste de jouer en National 2, le défenseur brésilien utilisant ses réseaux sociaux pour le faire savoir. Mais plus sérieusement, son contrat avec l’OL est un vrai problème pour le club rhodanien puisque Marcelo avait prolongé son contrat jusqu’en 2023 et a donc encore deux ans d’engagement avec un club où il est très bien payé. Se pose donc la question de l’avenir lyonnais du joueur, et si l’on en croit les propos de Vincent Ponsot et Juninho, ce mercredi en marge de la présentation de Jérôme Boateng, rien ne dit que cela va s’arranger rapidement.

En effet, les deux dirigeants de l’OL ont confirmé que le club avait proposé à Marcelo de le libérer de son contrat, mais que pour l’instant le défenseur brésilien avait refusé de saisir cette opportunité, même s’il a reçu des offres plus intéressantes que sa situation actuelle à l’Olympique Lyonnais. Visiblement Jean-Michel Aulas ne désespère pas de voir partir Marcelo assez rapidement, et le président de Lyon de rappeler que dans plusieurs pays le mercato n'était pas encore terminé, ce qui laisse sous-entendre que tout est encore possible. Mais c'est une évidence, compte tenu de la relation extrêmement tendue entre le joueur et ses employeurs, une fin heureuse semble de plus en plus difficile à envisager, l'hypothèse d'un licenciement ne paraissant pas être à l'ordre du jour du côté du Groupama Stadium.