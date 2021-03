OL : Marcelo jusqu'en 2023 à Lyon, c'est signé !

Dans : OL.

En fin de contrat à l'Olympique Lyonnais, Marcelo a prolongé son contrat de deux ans comme il le souhaitait. Un sacré retournement de situation pour celui qui s'était mis les supporters à dos l'an dernier.

Bien malin celui que en décembre 2019 pouvait prévoir du côté de l’Olympique Lyonnais qu’un peu plus d’un an plus tard Marcelo allait signer pour deux ans de plus au sein du club rhodanien. A l’époque, le défenseur brésilien était carrément en guerre avec des supporters de l’OL, lesquels l'avaient copieusement insulté à l'occasion d'un match de Ligue des champions, ce qui avait fait réagir le joueur. Le ton était monté d’un cran après une banderole de mauvais goût affiché lors d’un OL-Rennes le 15 décembre, le Virage Nord sortant une banderole « Marcelo, garde tes doigts pour ta femme ».

Le point de non-retour était atteint et le départ de Marcelo au mercato d’hiver 2020 semblait inéluctable. Mais finalement le calme est revenu, et le défenseur a montré de belles choses sur les terrains de Ligue 1 et de Ligue des champions lors du Final 8. Début janvier, Marcelo avait affiché la couleur : « Je suis en fin de contrat à la fin de la saison et on a commencé à discuter avec Juninho, Vincent Ponsot et le président Jean-Michel Aulas. Je suis bien ici à Lyon. J'espère qu'on trouvera une bonne solution. »

Visiblement les choses ont avancé dans le bon sens puisque L’Equipe annonce que l’Olympique Lyonnais et Marcelo ont trouvé un accord afin que le défenseur arrivé du Besiktas en 2017 pour 7ME soit lié avec l’OL jusqu’en 2023, soit deux ans de plus. Le club de Jean-Michel Aulas n'a pas encore confirmé cette nouvelle, même si la prolongation de Marcelo n'est clairement pas une surprise, Juninho appréciant le comportement de son compatriote sur le terrain et dans le vestiaire lyonnais.