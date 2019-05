OL : Marcelo Gallardo à Lyon ? Il tue cette rumeur

Dans : OL, Ligue 1.

Si l'on en croit les récentes déclarations de Jean-Michel Aulas, les discussions avec le futur entraîneur de l'Olympique Lyonnais ont débuté ce lundi, le président de l'OL ayant fixé au match OL-Lille le fin de sa période d'observation. Et si Laurent Blanc semble être le favori pour succéder à Bruno Genesio, c'est du moins ce qu'a annoncé dimanche Téléfoot, le nom de Marcelo Gallardo revient régulièrement sans que cela aille plus loin que la simple rumeur. Interrogé sur Facebook Live sur cette possibilité de voir le coach de River Plate signer à l'Olympique Lyonnais, Christian Lanier a été clair et net.

Pour le journaliste du Progrès, les chances de voir Marcelo Gallardo débarquer à Lyon sont nulles ou presque. « Marcelo Gallardo, on va mettre les choses au point. D’abord, il est en Argentine, aux commandes de River Plate, je pense que ce sont des agents qui veulent absolument le placer en Europe. Ce n’est pas d’aujourd’hui, on l’a annoncé à Monaco, à Marseille, à Paris et à Lyon. Ses accointances avec Lyon elles sont quand même plus que moyennes. Il n’y a pas de feeling avec Lyon, on ne voit pas le rapport avec l’OL. Avec quel staff il viendrait ? Non là il parait assez loin de l’OL », a précisé Christian Lanier, qui suit au quotidien l'actualité de l'Olympique Lyonnais.