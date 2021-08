OL : Marcelo et sa famille imbuvables, leur attitude scandaleuse dénoncée

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Envoyé avec le groupe réserve, Marcelo ne portera certainement plus jamais le maillot lyonnais.

Même si cette affirmation avait déjà été effectuée il y a quelques temps quand il s’était battu avec un supporters de l'OL sur le tarmac de l’aéroport avant de se faire huer par tout un stade à domicile, le Brésilien s’est cette fois-ci mis les dirigeants à dos. Son niveau de jeu n’en fait pas un élément important aux yeux de Peter Bosz, mais surtout son attitude déplait à l’ensemble de l’équipe technique et administrative. Son sort a ainsi été scellé et un accord devra être trouvé dans les prochains jours pour mettre un terme à son contrat, lui qui est accusé d’avoir affiché un sourire narquois quand Léo Dubois prenait la parole en tant que capitaine pour remobiliser ses troupes après la défaite face à Angers.

Marcelo zappe aussi les entrainements

Son départ ne devrait désormais plus tarder, et le défenseur ne fait plus d'effort, puisqu'il ne s'est toujours pas présenté avec le groupe réserve cette semaine, et zappe donc les entrainements. Visiblement, certains influences ou journalistes lyonnais attendent le bon moment pour se lâcher. Dans la foulée d’un tweet d’un dénommé Loïs, qui explique travailler dans les loges du Groupama Stadium et n’avoir jamais eu autant de problèmes qu’avec la famille de Marcelo, les langues se sont déliées.

C'est une honte, mais on a promis de rien dire. Ca sortira forcément à un moment. — Charly M. (@SeriousCharly) August 19, 2021

« Pour avoir dit ici que sa famille avait été la plus dure à gérer en loge, Marcelo m’a bloqué. J’ai même pas eu besoin de décrire son comportement ! Quel tocard! DEHORS! Sa femme qui faisait que demander tout et n’importe quoi. Ses gamins qui sautaient sur les meubles et lançaient la bouffe, sans qu’elle n’intervienne. Mais surtout un gros manque de respect à ma serveuse qui lui était dédiée. Et tout ça la toute première fois! Le seul. J’ai eu les Lacazette, Umtiti, Grenier, Fekir, Gonalons, Jallet, jamais eu un problème, toujours polis et agréables », a balancé celui qui fête clairement le futur départ de Marcelo. De quoi faire concurrence à Thiago Mendes et sa famille, dont l'attitude est aussi souvent pointée du doigt à Lyon.