OL : Marcelo écoeure un peu plus les supporters de Lyon

Par Claude Dautel

Envoyé avec la réserve de l'Olympique Lyonnais, Marcelo ne semble plus avoir rien à faire de son club. La preuve ce dimanche, le défenseur ayant choisi de provoquer l'OL à distance.

Même si cela ne changera rien au problème, puisque le divorce est consommé entre l’Olympique Lyonnais et Marcelo, le défenseur brésilien a visiblement décidé de pousser très loin le curseur en matière de provocation. Ce dimanche, alors que l’OL jouait au Groupama Stadium contre Clermont, avec le scénario que l’on connaît, Marcelo pratiquait lui son sport préféré, à savoir le foo…non le golf. Dans un message diffusé sur les réseaux sociaux pendant la rencontre de Ligue 1, l’épouse du défenseur de l’Olympique Lyonnais affichait une photo du sac de golf de son mari devant le parcours où ce dernier a ses habitudes.

Personne ne sera surpris de l'endroit où se trouvait @MarceloGuedes02 cet après-midi.

Il s'agit bien évidemment d'une provocation supplémentaire sachant que les dirigeants et les fans de l'OL ont reproché à Marcelo d'être plus motivé par les 18 trous que par son métier de footballeur professionnel. Avec cette photo, Tatiana Guedes sait que cela fera évidemment tousser le club rhodanien, au moment même où les représentants du défenseur et les dirigeants de l'Olympique Lyonnais négocient un départ à l'amiable. Il n'est toutefois pas certain que ce genre de comportement facilitera les choses. Au prochain match le clan Marcelo osera peut-être poser devant une banderole « Brésil, golf, Lyon... Dans cet ordre ».