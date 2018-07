OL : Marçal vendu par l'OL pour compenser un départ à Rennes ?

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Rennes.

La colonne des départs pourrait s'allonger du côté de l'Olympique Lyonnais puisque ce mercredi soir L'Equipe affirme que le Stade Rennais souhaite recruter Fernando Marçal, le défenseur de 29 ans arrivé l'été dernier à l'OL en provenance de Benfica, qui l'avait prêté à Guingamp en 2016-2017. Pour le club breton, l'investissement fait dans l'acquisition de Fernando Marçal servira à compenser le départ de Ramy Bensebaini qui est lui fortement pressenti en Premier League et plus précisément à Everton pour la coquette somme de 15ME.

Du côté de l'Olympique Lyonnais, Fernando Marçal a encore trois ans de contrat, et s'il était arrivé pour 4,5ME dans la capitale des Gaules il pourrait signer au Stade Rennais pour 7ME. Une belle opération financière de plus pour l'OL, même si Bruno Genesio et Jean-Michel Aulas doivent encore valider cette possible vente lors d'un mercato 2018 agité du côté de Lyon.