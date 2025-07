OL ‍: Manchester United contacte Corentin Tolisso

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL est attaqué par Manchester United pour son capitaine Corentin Tolisso, qui fait saliver le club anglais. Le milieu de terrain est à l'écoute des offres pour son avenir.

Considéré comme intouchable par l’Olympique Lyonnais, Corentin Tolisso a débuté la préparation estivale dans la peau d’un titulaire bien évidemment, mais surtout d’un taulier et capitaine incontournable dans le projet de jeu de Paulo Fonseca. Le milieu de terrain prend le flambeau laissé par Alexandre Lacazette et sa dernière saison lui donne toute la légitimité pour le faire. Mais elle lui offre aussi des opportunités inattendues. Opposé à Manchester United en quarts de finale de l’Europa League, l’Olympique Lyonnais a marqué les esprits en passant à quelques secondes de la qualification. Tolisso avait confirmé son importance dans le dispositif lyonnais, et a tapé dans l’oeil des recruteurs anglais.

Une offre à plus de 10 ME pour Tolisso ?

L’Equipe révèle ainsi que le joueur de 30 ans est courtisé par les Red Devils pour un transfert cet été. Le contact a déjà été établi, et l’entourage du joueur n’a pas fermé la porte. Recevoir un tel appel peut jouer dans les têtes et Corentin Tolisso, qui a dit non à des propositions venues de Turquie cet été, a cette fois-ci réservé sa réponse. Michele Kang a beau avoir fait de l’ancien du Bayern Munich un joueur intransférable, il reste à savoir ce que répondra l’OL en cas de grosse offre. Une proposition d’un montant supérieur à 10 millions d’euros pourrait faire bouger les lignes selon le quotidien sportif. Surtout que Lyon ne peut pas faire la fine bouche à l’heure où le départ de l’un des plus gros salaires du club ne serait pas anodin pour les finances du club. Si la porte venait à s’ouvrir, la concurrence pourrait ainsi s’engouffrer dans la brèche, puisque l’Atlético de Madrid et les clubs d’Arabie Saoudite sont aussi sur le coup pour un Corentin Tolisso bien parti pour agiter le mois de juillet à Lyon.