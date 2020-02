OL : Man United rêve de Dembélé et ne s'en cache plus

Dans : OL.

Auteur de 18 buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison à l’Olympique Lyonnais, Moussa Dembélé a une cote énorme en Angleterre.

Mercredi, l’Evening Standard affirmait Outre-Manche que Chelsea était d’ores et déjà prêt à dégainer une offre de 70 ME dans l’optique du prochain mercato estival pour s’attacher les services de Moussa Dembélé. Attaquant très prolifique aux caractéristiques parfaitement adaptées à la Premier League, l’ancien international français figure dans les radars d’autres clubs britanniques. En plus de Chelsea, Manchester United est très intéressé par Moussa Dembélé. Ce n’est pas une nouveauté, les Red Devils ayant pensé au Lyonnais l’été dernier après le départ de Romelu Lukaku, transféré à l’Inter Milan et que Manchester United n’a pas remplacé à la stupéfaction générale.

L’été prochain, les dirigeants de Manchester United pourraient bien prendre le taureau par les cornes puisque selon les informations du Daily Mirror, l’actuel 5e de Premier League a acté la décision de transmettre une offre à l’OL pour Moussa Dembélé. Le montant de celle-ci n’a pas été révélée mais le média affirme que l’ambition de Manchester United est de frapper fort pour bâtir une attaque de feu. Cet hiver, les Red Devils ont déjà recruté Bruno Fernandes en provenance du Sporting et l’été prochain, le but est de recruter un avant-centre et un ailier de classe internationale afin de retrouver la Ligue des Champions. Moussa Dembélé donc, mais également Jadon Sancho, figurent ainsi dans les petits papiers de Manchester United. Reste maintenant à voir si d’autres clubs se manifesteront pour recruter Moussa Dembélé, ou si l’on se dirige, comme pressenti depuis le mercato hivernal, vers un duel final entre Manchester United et Chelsea dans le dossier du très courtisé buteur de l’Olympique Lyonnais.