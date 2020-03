OL : Maltraité par les arbitres, Marçal ne se laisse pas faire

Dans : OL.

Expulsé contre le Paris Saint-Germain (5-1) en Coupe de France, Fernando Marçal conteste cette décision. Et ce n’est pas la première fois que le Gone n’est pas d’accord avec les arbitres.

Alors que l’on pouvait craindre une saison difficile pour Fernando Marçal, le Brésilien s’en sort plutôt bien. Finalement, le recrutement de Youssouf Koné ne lui barre pas la route menant au onze de départ puisque le Malien, auteur de performances mitigées voire décevantes, a passé une bonne partie de la saison à l’infirmerie. De plus, l’ancien Guingampais s’appuie sur sa polyvalence pour accumuler du temps de jeu en défense centrale. Le seul problème pour Marçal, hormis les blessures, c’est sa tendance à récolter des cartons, lui qui a déjà été expulsé à trois reprises cette saison ! Notamment lors de la demi-finale de Coupe de France contre le Paris Saint-Germain mercredi dernier. Un traitement injuste selon le principal intéressé.

« La première partie de saison était compliquée car je me blessais beaucoup. En ce qui concerne les expulsions, à Nice je méritais le rouge mais les autres je ne suis pas d’accord, a réagi le Lyonnais. La commission a donné sa réponse sur cela. Contre le PSG, bien sûr il y a penalty mais je pense qu’un deuxième carton jaune, c’est un petit peu excessif mais bon je continue à rester positif. Tous les matchs que j’ai joués, je fais tout pour faire une bonne performance et aider l’équipe. Le coach est content de mes prestations, c’est le plus important. Je suis concentré sur mon travail. » S'il souhaite garder les faveurs de Rudi Garcia, Marçal ferait mieux de ne plus augmenter ses statistiques en cartons...