OL ‍: Malick Fofana vendu au Bayern pour remplacer Coman ‍?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le feuilleton Malick Fofana s'agite du côté de Lyon, puisque moins de 24 heures après des révélations sur l'intérêt supposé d'Arsenal. C'est désormais le Bayern Munich qui vise l'ailier international belge de l'OL.

A quelques jours de la reprise de la Ligue 1, et d'un déplacement à Lens, l'Olympique Lyonnais peut toujours compter sur Malick Fofana. Mais chaque jour qui passe fait augmenter la crainte d'un départ de la pépite belge avant la fin du mercato, le 1er septembre prochaine. Dimanche, un insider annonçait qu'Arsenal avait envoyé une délégation à Lyon en fin de semaine afin de parler de Fofana avec les dirigeants de l'OL. Mais ce lundi, c'est cette fois en Allemagne et plus précisément au Bayern Munich que le nom de l'attaquant international est cité. Car, au moment où Kingsley Coman est annoncé comme proche de signer avec Al-Nassr, où évolue Cristiano Ronaldo, le club allemand souhaite faire de Malick Fofana le successeur de Coman.

Fofana convoité, l'OL se frotte les mains

💣🔴🚨More on Malick Fofana. Understand Bayern already informed on deal conditions as player is on list to replace Coman, no doubts. Not only FCB but Liverpool + Arsenal also aware of deal conditions. LFC hold him high on list to replace Chiesa. Watch this story for this week..👀 pic.twitter.com/BFpQfMPhOG — TheInsider (@FootbalInsidr) August 11, 2025

Si le départ de Malick Fofana va être une perte énorme sur le plan sportif, car le joueur de 20 ans est un surdoué et son apport a été colossal la saison passée, il pourrait permettre au club de Michele Kang de renflouer durablement les caisses de l'Olympique Lyonnais. Car cette bataille qui se dessine entre Arsenal, le Bayern Munich et même Liverpool aura un avantage pour l'OL, c'est que cela fera grimper le prix de Fofana. Quelques semaines après avoir vendu Rayan Cherki pour 42,5ME, dont 6ME de bonus, à Manchester City, l'Olympique Lyonnais pourrait se rapprocher ou même dépasser ce montant pour l'attaquant international belge, même si Paulo Fonseca espère toujours pouvoir conserver son jeune prodige.

Pour en revenir au Bayern Munich, avant que l'OL reçoive une offre venue d'Allemagne, il va désormais falloir attendre l'officialisation du transfert de Kingsley Coman en Arabie Saoudite. A en croire Fabrizio Romano, cela devrait se concrétiser dans les prochains jours.