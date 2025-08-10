Arsenal vient tester l'OL pour Fofana

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Déjà convoité par Liverpool et Everton, Malick Fofana a capté l'attention d'un autre géant de Premier League. Une aubaine pour l'Olympique Lyonnais qui verrait d'un bon œil les enchères grimper pour son prodige belge.

Après Rayan Cherki parti à Manchester City contre un joli pactole de 36,5 millions d'euros, l'Olympique Lyonnais se frotte déjà les mains pour une autre vente possiblement très importante. En effet, Malick Fofana est à ce jour le joueur rhodanien qui possède la plus forte valeur sur le marché des transferts. Son très gros potentiel encore à exploiter et ses 20 ans seulement font de lui un joueur particulièrement convoité, notamment du côté de la Premier League. Liverpool et Everton sont les deux écuries britanniques qui sont revenues avec le plus d'insistance dans les rumeurs ces derniers temps, mais un autre cador d'outre-Manche compte bien jouer les trouble-fêtes sur le dossier.

Arsenal rentre dans la danse pour Malick Fofana

📍Exclusive: Arsenal in battle with Liverpool ⬇️@Arsenal officials made a trip ✈️ to France 🇫🇷 on Friday night to chat with Lyon about Malick Fofana.



This comes on the heels of @LFC also having discussions with Lyon a few weeks back.



It’s clear that Fofana is a hot… pic.twitter.com/jUyzqBkpFF — indykaila News (@indykaila) August 10, 2025

C'est en tout cas ce qu'affirme Indykaila News qui explique qu'Arsenal fait désormais partie des prétendants sérieux au recrutement de Malick Fofana. On apprend que des représentants des Gunners ont fait le déplacement en France, à Lyon, pour rencontrer leurs homologues de l'OL au sujet de l'international belge. Des discussions qui succèdent à celles déjà organisées par la direction de Liverpool quelques semaines auparavant. À ce jour, nul ne sait encore s'il quittera la capitale des Gaules, mais avec des prétendants toujours plus luxueux, l'envie de rejoindre le championnat le plus redoutable au monde devrait logiquement faire cogiter l'ailier droitier.

En tout cas, si sportivement l'OL risque d'être lésé par son départ, financièrement parlant, l'arrivée d'Arsenal sur le dossier est une bénédiction. Acheté 19,5 millions d'euros en janvier 2024, il pourrait rapporter au moins le double au club de Michele Kang. A l'heure où les Gones sont en grande difficulté économique, cette rentrée d'argent ne ferait pas de mal.