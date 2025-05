OL ‍: Malick Fofana remplace un joueur à 85ME

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a besoin de beaucoup d'argent avant son passage devant la DNCG et Malick Fofana est l'un des joueurs les plus valorisés du club de John Textor. Justement, un candidat de choix veut s'offrir l'attaquant international belge.

L'heure n'est plus aux tergiversations du côté du propriétaire de l'Olympique Lyonnais, lequel n'arrive plus à convaincre grand monde lorsqu'il lance à des supporters que les caisses d'Eagle Football Group sont pleines et que tout n'est qu'une invention. En attendant le passage devant la DNCG le 24 juin prochain, la totalité de l'effectif est en vente. Et ce samedi, Sacha Tavolieri, journaliste belge spécialiste du mercato, et le site spécialisé Anfield Index, annoncent conjointement que les dirigeants de Liverpool s'intéressent à Malick Fofana, le joueur belge de 20 ans qui a signé à l'Olympique Lyonnais en janvier 2024 pour 19,5 millions d'euros. Les Reds ont déjà une idée très précise sur ce qu'il souhaite faire avec Malick Fofana, lequel est l'un des plus beaux coups de l'OL depuis le changement de propriétaire.

Fofana à Liverpool très rapidement ?

Malick Fofana remplacera Luis Diaz au sein de l'effectif de Liverpool, selon nos deux confrères. L’ailier colombien de Liverpool, dont le prix est affiché à 85 millions d'euros, pourrait rejoindre très rapidement le FC Barcelone, et les Reds cherchent donc un remplaçant idéal à celui qui a encore deux ans de contrat et qui cette saison a marqué 17 buts toutes compétitions confondues. Pour s'offrir Malick Fofana, les champions d'Angleterre pourraient dépenser jusqu'à 40 millions d'euros, soit une belle culbute par rapport au prix d'achat de l'attaquant belge. Tout cela doit évidemment se conformer, notamment au sujet du départ de Luis Diaz, car si l'international colombien est favorable à un transfert au Barça, le coût de l'opération est colossal, même pour le club catalan. Pas de quoi aider l'Olympique Lyonnais qui de son côté espère que Liverpool viendra vite signer un gros chèque pour s'offrir Fofana.