OL ‍: Fofana ou Mikautadze, l'un des deux va partir

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Décidés à encaisser près de 40 millions d'euros avant la fin du mercato, les dirigeants lyonnais ont une offre pour Fofana que le joueur refuse. Alors c'est Mikautadze qui serait désormais dans la balance.

Faute de trouver une porte de sortie à la hauteur des attentes sportives de Malick Fofana, l'Olympique Lyonnais, pourrait-il décider de conserver l'ailier international belge et de faire partir d'autres joueurs, et surtout Georges Mikautadze, avant-centre désigné par l'OL pour succéder à Alexandre Lacazette. L'hésitation semble d'autant plus grande du côté du club de Michele Kang que Fofana est visiblement décidé à accepter uniquement vers une équipe à la hauteur de ses espoirs sportifs.

Sur RMC, Daniel Riolo a évoqué le dossier qui agite cette fin du mercato lyonnais. Et le journaliste de confirmer que du côté des dirigeants rhodaniens, on hésite encore concernant le choix à faire pour permettre à l'OL d'encaisser un gros chèque et de pouvoir éviter de trembler dans un an devant la DNCG, Lyon ayant encore besoin de 40 millions d'euros pour boucler son budget.

Fofana ou Mikautade, l'OL hésite

A l'occasion de l'After, Daniel Riolo a donné sa version des faits sur ce sujet. « Concernant Fofana, Liverpool a montré son intérêt, mais plus maintenant parce qu’ils sont bouclés à tous les postes. Le Bayern s’était renseigné, mais voulait un prêt et ce n’est pas possible pour Lyon qui doit impérativement vendre. L’OL veut absolument pousser Malick Fofana à Everton car c’est le seul club qui met l’argent sur la table. Mais Malick Fofana pense qu’il est beaucoup trop fort pour aller à Everton. Et puis son père a pris 700.000 euros d’avance par le biais d’une boîte, Roc Nation, qui a désormais le mandat pour vendre Malick Fofana. Le clan Fofana en est à se demander si rester à Lyon, ce ne serait pas mal. Et si Fofana ne part pas, ce sera Mikautadze. Donc le président de Lyon doit trancher et ce n’est pas simple », a confié le journaliste. Il reste dorénavant moins d'une semaine pour se décider et finaliser une vente.