OL ‍: Malick Fofana ne veut plus quitter Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Auteur d'une excellente prestation samedi contre Hambourg, Malick Fofana a dans le même temps été annoncé proche d'Everton. L'Olympique Lyonnais souhaite vendre le joueur belge pour 40ME, mais ce dernier n'est pas très chaud pour partir.

On l'a encore vu lors de la victoire de l'OL contre le club allemand, il y a un Lyon avec Malick Fofana et un Lyon sans le prodige belge. Du côté de Paulo Fonseca, on ne veut pas se mêler du mercato, conscient que les exigences de la DNCG contraignent les dirigeants lyonnais à faire des choix forts, mais l'entraîneur portugais sait que le départ de Fofana sera une énorme perte sportive. Cependant, dans cette opération, l'Olympique Lyonnais espère pouvoir récupérer 40 millions d'euros et même plus dans une opération qui semble se concrétiser avec Everton. Pour l'instant, du côté de Malick Fofana c'est le silence absolu, mais à en croire Le Progrès, le jeune attaquant international belge de 20 ans, n'est pas du tout aussi déterminé que cela à partir de Lyon.

Fofana vendu de force à Everton ?

OL : Malick Fofana trahit Liverpool pour 40ME https://t.co/xkU1GHAYhA — Foot01.com (@Foot01_com) July 26, 2025

Malick Fofana le sait, dans un an il y aura le Mondial, et si la Belgique se qualifie pour cette Coupe du Monde qui se jouera au Canada, aux États-Unis et au Mexique, alors il devra briller cette saison. Et c'est cela qui provoque un doute sur son départ de l'Olympique Lyonnais. « Le jeune homme s’interrogerait néanmoins sur l’intérêt d’un départ dès cette année, alors qu’il est amené à jouer un rôle majeur à l’OL, à un an de la coupe du Monde où sa présence n’est pas assurée avec la Belgique », écrivent nos confrères du quotidien régional. Il est vrai que Malick Fofana a toutes les qualités pour être l'un des cadors de Lyon et de la Ligue 1 cette saison, même s'il semble tout de même peu probable que Michele Kang acceptera de le garder un an de plus en tournant le dos aux 40 millions d'euros évoqués pour ce transfert.

De son côté, L'Equipe confirme que l'Olympique Lyonnais ne refusera pas de vendre Malick Fofana si Everton ou un autre club met la somme attendue par le club rhodanien lors de ce mercato. Un départ qui sera un réel crève-cœur pour les supporters de l'OL, mais aussi peut-être pour l'attaquant belge qui aurait bien prolongé un peu son séjour dans la capitale des Gaules.