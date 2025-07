OL ‍: Malick Fofana trahit Liverpool pour 40ME

Aligné lors du match amical contre Hambourg ce samedi, Malick Fofana se rapproche d’un départ. L’ailier de l’Olympique Lyonnais a de grandes chances de signer à Everton, lui qui rêvait pourtant de rejoindre Liverpool, grand rival des Toffees.

Lorsqu’un joueur se rapproche de la sortie, son entraîneur évite généralement de l’aligner. Paulo Fonseca n’a pas suivi la « règle » et s’est appuyé sur Malick Fofana (20 ans), buteur et passeur décisif contre Hambourg ce samedi, alors que son départ en Angleterre se précise. De prestigieuses destinations comme Liverpool et le Bayern Munich étaient régulièrement énumérées pour l’ailier de l’Olympique Lyonnais. Mais c’est Everton qui devrait finalement obtenir sa signature.

🚨🔵 EXCLUSIVE: Everton are in advanced talks to sign Malick Fofana from Olympique Lyon.



Official bid submitted and clubs now in direct talks, with Everton also in contact with player’s camp.



Everton in discussions on personal terms with Fofana, talks underway. #EFC 🧨 pic.twitter.com/aK1sUzK2e9