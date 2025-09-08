OL ‍: Malick Fofana bradé en 2026, l'énorme tuile

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL a réalisé un joli coup cet été en parvenant à conserver Malick Fofana. Mais le club rhodanien sait qu’il sera attaqué dans quelques mois pour sa pépite belge de 20 ans, qui affole déjà toute la Premier League.

En très grande forme en ce début de saison, Malick Fofana compte déjà une passe décisive et un but en Ligue 1 en 2025-2026. Des performances qui donnent raison aux dirigeants de l’Olympique Lyonnais, qui ont tenu bon cet été pour conserver un an de plus leur pépite belge de 20 ans. En effet, Georges Mikautadze a été sacrifié pour permettre aux Gones de conserver Malick Fofana encore une saison. Un pari que l’OL espère gagnant alors que chez les supporters, on souhaite profiter du talent de l’ancien ailier de La Gantoise avant son départ, planifié pour l’été prochain.

L'OL exigeait 50ME, deux clubs écartent Malick Fofana https://t.co/41Km9sRbAo — Foot01.com (@Foot01_com) September 6, 2025

Reste toutefois à savoir où rebondira Malick Fofana et pour quelle somme il quittera Lyon. A ce propos, une véritable crainte existe de voir Matthieu Louis-Jean être contraint de brader son meilleur joueur selon Team Talk. Le média anglais, qui confirme que Liverpool, Chelsea mais aussi Tottenham sont bouillants à l’idée de faire venir le joueur de 20 ans l’été prochain, affirme aussi que Lyon pourrait être dans l’obligation de céder Malick Fofana pour une somme inférieure à ses exigences initiales. Le média anglais explique que l’OL espérait initialement entre 50 et 60 millions d’euros pour le transfert de Malick Fofana.

L'OL trop gourmand pour Malick Fofana ?

Or pour l’instant, aucun club anglais n’est prêt à poser une telle somme sur la table pour un joueur qui n’a jamais joué la Ligue des Champions et dont la régularité au plus haut niveau est encore à prouver. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si l’OL n’a pas reçu d’offre à cette hauteur de prix cet été pour son joueur. Team Talk ajoute que le club rhodanien sera encore dans l’obligation de vendre l’été prochain pour assainir ses comptes et que par conséquent, une offre au rabais pourrait être acceptée pour Malick Fofana. Du côté de la capitale des Gaules, on espère toutefois profiter de l’énorme concurrence entre les clubs anglais pour faire grimper les prix dans ce dossier. Sans quoi l’OL et ses supporters pourraient vivre une véritable désillusion en cas de départ de l’international belge au prix faible.