OL ‍: Malick Fofana au Bayern, le coup d’accélérateur

L'OL a été contacté par le Bayern Munich pour connaitre les modalités du transfert de Malick Fofana, qui est un plan B de luxe pour le club bavarois en cas d'échec avec Luis Diaz.

Personne n’est dupe au sein de l’Olympique Lyonnais, pas même un Paulo Fonseca qui est apparu un peu résigné au moment d’évoquer le mercato, expliquant que les jeunes allaient être mis en avant dans les prochaines semaines au sein du club rhodanien. Il faudra encore un ou deux départs majeurs pour mettre de l’argent dans les caisses, car les efforts effectués par les actionnaires ont tout juste permis d’éviter la relégation en Ligue 2.

Parmi les joueurs à forte valeur marchande, Malick Fofana est en très bonne position pour partir. Même si l’ailier belge ne le veut pas, lui qui entend encore rester au moins une saison à l’OL pour continuer sa progression, se renforcer et être encore plus décisif pour ensuite peut-être réaliser un gros transfert. Mais la patience n’est pas spécialement récompensée dans le monde du football, et le dossier s’emballe ce dimanche. En effet, le Bayern Munich a appelé l’OL pour connaitre les conditions du transfert de Fofana, révèle Fabrizio Romano.

🚨🔴⚪️ Bayern are set to bid again for Luis Diaz in order to find an agreement with Liverpool, he’s top target.



Exclusive update: Malick Fofana has been added to the shortlist if Liverpool won’t sell Diaz.



