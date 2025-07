OL ‍: Malick Fofana absent, Lyon s'explique

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Malick Fofana n'était pas dans le groupe retenu par Paulo Fonseca pour le match amical programmé ce mercredi matin entre l'OL et Molenbeek. A cet instant du mercato, l'absence du joueur belge provoque des rumeurs du côté de Lyon.

Dans le cadre de sa préparation estivale, l'Olympique Lyonnais recevait ce mercredi le club belge de Molenbeek, un match diffusé uniquement sur la chaîne télé de l'OL. Et ce qui a rapidement étonné les supporters de Lyon, c'est que Malick Fofana n'a pas figuré dans l'équipe, alors même que Paulo Fonseca a procédé à une énorme revue d'effectif. Au moment où le transfert de l'attaquant belge de 20 à Liverpool est de plus en plus évoqué moyennant une opération pouvant atteindre 60 millions d'euros, cette absence a forcément fait le buzz sur les réseaux sociaux. Le départ de Malick Fofana étant clairement envisagé lors de ce mercato, nombreux étaient ceux à s'étonne que tout se soit subitement accéléré. Mais, du côté de l'OL, on a rapidement calmé les choses, même si les explications ne vont pas du tout éteindre les rumeurs sur l'imminence de la vente du joueur.

Fofana n'est pas parti, l'OL donne des nouvelles

OL : Fofana pour 60 millions, Liverpool accepte https://t.co/QmvwxlfkYA — Foot01.com (@Foot01_com) July 23, 2025

Commentateur du match pour OL Play, Gaël Berger a tenu à préciser à l'antenne que si Malick Fofana n'était pas dans le groupe de l'Olympique Lyonnais contre Molenbeek, ce n'était ni pour un éventuel pépin physique dont l'attaquant aurait été la victime, ni pour finaliser son transfert pour Liverpool ou pour un autre club. Il s'agit d'une décision prise par Paulo Fonseca pour ménager son attaquant, Goneback rappelant que l'entraîneur portugais de l'OL avait fait la même chose avec Georges Mikautadze lors du premier match de préparation de l'Olympique Lyonnais le week-end dernier.

Il n'empêche, la situation semble en mesure de rapidement évoluer concernant Malick Fofana, qui est clairement le joueur susceptible de rapporter le plus à l'OL sur le plan financier durant ce mercato 2025. Sachant que Lyon jouera samedi prochain contre Hambourg en Allemagne, on verra si cette absence de Fofana se confirme.