OL ‍: Majorque refuse la dernière offre de Lyon pour Greif

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La presse espagnole annonce ce jeudi midi que la dernière offre transmise par l'Olympique Lyonnais pour recruter Dominik Greif a été repoussée par les dirigeants de Majorque. Mais les discussions continuent.

Et une, et deux, et trois offres refusées. Pour s'offrir le gardien international slovaque du RCD Majorque, les dirigeants de l'OL ont augmenté par deux fois la proposition initialement envoyées pour recruter Dominik Grief. Mais à en croire Juanmi Sanchez, qui suit ce dossier pour le quotidien des Baléares Ultima Hora, l'offre adressée mercredi par l'Olympique Lyonnais n'a fait mouche non plus, et une nouvelle fois Majorque a adressé une fin de non recevoir au club de Michele Kang. « Le club français a proposé un montant fixe de quatre millions d'euros, plus un million de primes variables, dont une grande partie est facilement réalisable. Cependant, Majorque souhaite que le montant fixe et le bonus proposés garantissent le montant fixé à cinq millions d'euros pour ce transfert », explique le journaliste espagnol.

Majorque dit non à l'OL, mais croit en un accord

Cependant, ce troisième refus consécutif de Majorque n'a pas totalement stoppé les négociations, car le média espagnol confirme que les deux clubs pensent pouvoir aboutir à un accord assez rapidement comme le souhaite le patron du club de Liga. Que ce soit à l'Olympique Lyonnais ou Majorque, on pense que le transfert de Dominik Greif sera bouclé ce week-end, et si ce n'est pas le cas, alors d'autres pistes pourraient être étudiées pour le gardien de but international slovaque. Pour ce dernier, les choses sont simples, il veut rejoindre Lyon, et l'a déjà prouvé en likant une publication de l'Olympique Lyonnais sur les réseaux sociaux. Le Here we go n'est pas encore d'actualité, mais on s'en rapproche...du moins si l'OL fait une quatrième offre à Majorque pour son gardien de but.