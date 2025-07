OL ‍: Maitland-Niles, c'est déjà fini

Dans : OL.

Par Claude Dautel

A deux ans de la fin de son contrat avec l'Olympique Lyonnais, Ainsley Maitland-Niles suscite l'intérêt de Galatasaray. Mais les choses ont déjà évolué en 24 heures.

Mardi, Sky Sports affirmait que Galatarasay avait un très vif intérêt pour Ainsley Maitland-Niles, le défenseur anglais arrivé de la Juventus, il y a seulement deux ans. Agé de 27 ans, le joueur de l'Olympique Lyonnais ne serait pas totalement opposé à un départ de l'OL, le média britannique évoquant également l'intérêt d'Everton, le club que John Textor rêve d'acheter. Mais 24 heures après ces rumeurs, la presse stambouliote annonce que du côté de Galatasaray, si effectivement, on a pensé à Ainsley Maitland-Niles pour venir renforcer la défense de l'équipe dirigée par Okan Buruk, cela n'est pas réellement une priorité, et que l'hypothèse qu'une offre arrive à Lyon pour l'ancien joueur des Gunners est très faible à ce stade du mercato estival. Posta, quotidien national turc, n'est pas loin de faire une croix sur ce dossier ou du moins le renvoyer aux calendes grecques.

Galarasaray ne se précipite pas sur Maitland-Niles

Evoquant le mercato de Galatasaray, qui s'apprête à vivre un énorme moment avec la signature désormais imminente de Victor Osimhen, et probablement celle d'Ederson, le gardien de but de Manchester City la semaine prochaine, nos confrères de Posta sont claires au sujet du défenseur de l'Olympique Lyonnais. « Galatasaray a mis le dossier du joueur de 27 ans, dont la valeur marchande est de 12 millions d'euros, en attente », précisent le tabloïd, qui repousse à plus tard une éventuelle signature de Maitland-Niles avec le club stambouliote. Concernant Everton, l'OL n'a pour l'instant reçu aucune offre, et n'a pas eu le moindre contact avec les dirigeants du club de Premier League au sujet du défenseur anglais. Rappelons que le week-end dernier, le rival local de Liverpool avait discuté avec l'Olympique Lyonnais, mais c'était pour faire une offre, jugée trop basse, pour Malick Fofana. Depuis, Everton n'est pas revenu à la charge pour l'international belge.