Maitland-Niles est chaud pour quitter l'OL

Par Corentin Facy

Everton souhaite profiter de la grande braderie de l’été à Lyon pour réaliser un joli coup en s’offrant Ainsley Maitland-Niles. Mais Galatasaray est également très chaud pour accueillir l’Anglais de 27 ans.

Comme prévu, les départs s’accumulent à l’Olympique Lyonnais en ce mercato estival. Sauf surprise, Duje Caleta-Car va devenir dans les heures à venir le huitième joueur transféré par le club rhodanien puisque l’international croate est en négociations très avancées avec la Real Sociedad. Dans le secteur défensif, Paulo Fonseca peut heureusement compter sur le retour de Nicolas Tagliafico et sur la certitude à priori de conserver Clinton Mata, Moussa Niakhaté, Saël Kumbedi et Ainsley Maitland-Niles. Mais le mercato estival réserve toujours des surprises et un départ de l’Anglais de 27 ans, recruté en provenance d’Arsenal il y a deux ans, n’est pas à exclure.

Maitland-Niles ouvert à un retour en Premier League

Selon les informations de Sky Sports, deux gros clubs européens sont très intéressés par le profil du très polyvalent latéral droit de l’Olympique Lyonnais. Intéressé par Malick Fofana, Everton ne lâche décidément pas le club rhodanien cet été puisque les Toffees sont également bouillants à l’idée de faire venir l’ancien latéral d’Arsenal, utilisé à 43 reprises par Paulo Fonseca la saison dernière sur les bords du Rhône. Sous contrat avec l’OL jusqu’en 2027, Maitland-Niles est ouvert à un retour en Premier League selon le média britannique.

Mais dans ce dossier, un autre club aux moyens financiers importants est à l’affût puisque Galatasaray a également manifesté son intérêt pour le joueur des Gones. On ignore pour l’heure si Lyon s’ouvrira à un potentiel départ de Maitland-Niles et si oui, pour quel prix. Sans compter le transfert de Duje Caleta-Car, l’OL a déjà vendu pour 75 millions d’euros depuis le début de l’été et sauf surprise, un départ de Maitland-Niles rapportera au minimum 10 millions d’euros au club présidé par Michele Kang. Sportivement en revanche, c’est une valeur sûre capable de jouer à plusieurs postes que Paulo Fonseca pourrait perdre. Un coup dur de plus au coeur d’un été pas comme les autres à Lyon.