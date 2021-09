OL : MacHardy sidéré par ce choix de Bosz !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dimanche soir, Lyon a enchaîné une seconde victoire de suite en Ligue 1 en battant le Racing Club de Strasbourg au Groupama Stadium (3-1).

Doucement mais surement, Peter Bosz arrive à transmettre son idée de jeu à son équipe. Sans être encore flamboyants, les joueurs de l’Olympique Lyonnais ont réussi à livrer une prestation cohérente contre les Alsaciens. Néanmoins, un choix de l’entraîneur rhodanien interpelle au milieu de terrain. Il s’agit de la titularisation de Thiago Mendes en lieu et place de Maxence Caqueret, alors que le Brésilien a fait des pieds et des mains pour quitter l’OL durant le mercato. Au micro de RMC dans l’After Lyon, c’est Jonatan MacHardy qui a évoqué le sujet. Pour le consultant de la radio, il est tout simplement incohérent au possible d’aligner un joueur tel que Thiago Mendes au vu de sa mauvaise forme alors qu’un Maxence Caqueret ronge son frein sur le banc…

MacHardy réclame Caqueret titulaire

« A mon sens, le recrutement de l’OL n’a pas été totalement au niveau. Je trouve que l’arrivée de Boateng va changer beaucoup de choses, notamment dans la première relance, qui est une phase de jeu hyper importante pour Peter Bosz. Je pense que l’équipe que l’on a vu contre Strasbourg en 4-2-3-1, même si je préfère voir cette équipe avec Maxence Caqueret, ce n’est pas loin d’être l’équipe-type. Cette équipe, il y a de quoi l’améliorer et en plus, il y a une très forte marge de progression. Quand je parle de Caqueret, c’est bien sûr pour jouer à la place de Thiago Mendes » a prévenu Jonatan MacHardy, qui clame son admiration pour Maxence Caqueret depuis de longs mois, et qui estime que le natif de Lyon mérite sa place de titulaire au côté de Bruno Guimaraes au milieu de terrain à l'OL. Reste ensuite à voir comment le reste de l’équipe s’articulera avec notamment une féroce concurrence pour le poste de meneur de jeu entre Lucas Paqueta et Houssem Aouar.