OL : Lyonnais à vie, Anthony Lopes scelle son mercato !

Dans : OL.

Proche de quitter Lyon il y a un an, Anthony Lopes a finalement prolongé jusqu’en juin 2023 en faveur de son club formateur.

Excellent lors du Final 8 de la Ligue des Champions à Lisbonne cet été, le gardien de l’Olympique Lyonnais confirme avec un excellent début de saison en Ligue 1. Décisif face à Lille dimanche soir au Stade Pierre-Mauroy, l’international portugais s’est définitivement imposé comme l’un des meilleurs gardiens de notre championnat. Son éventuel départ dans les mois ou les années à venir représenterait logiquement un rude coup pour l’OL. Mais cela n’est visiblement pas d’actualité. En effet, sur les ondes de RMC, Anthony Lopes a tenu à rassurer tout le monde en faisant savoir qu’un départ n’était absolument pas à l’ordre du jour. Du haut de ses 30 ans, le Portugais commence doucement mais surement à envisager une carrière 100 % lyonnaise.

« J'ai un contrat jusqu’en 2023. Qu’est-ce que je peux dire d’autre ? Tout le monde sait que je suis amoureux de ce club, je sors des virages. Je ne pense pas que ce soit ma dernière saison à l’OL. Peut-être qu’un jour je serai amené à partir, mais tout de suite ce n’est pas du tout dans ma tête, je ne laisserai pas le club dans cette situation. Je sais qu’on compte sur moi, je sais qu’il va falloir sortir des gros matchs, collectivement et individuellement. On a les armes pour ramener l’OL en Europe. Et je parle de toute l'équipe » a commenté Anthony Lopes, véritable cadre de l’équipe de Rudi Garcia et qui sait pertinemment que l’OL ne pourra retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine que s’il parvient à conserver ce niveau. Car malgré une amélioration dans le jeu offensif, Lyon reste très friable comme l’ont prouvé quelques séquences à Lille, dimanche soir. En ce sens, Anthony Lopes demeure capital.