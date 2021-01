OL : Lyon vise le titre en L1, Luis Fernandez dit merci

Dans : OL.

Leader de la Ligue 1 à la mi-saison, l’Olympique Lyonnais est un véritable candidat au titre de champion de France en cette nouvelle année 2021.

Cela faisait douze ans que le club rhodanien n’avait pas reçu le titre honorifique de champion d'automne. Depuis décembre 2008, l’OL n’avait plus viré en tête de la Ligue 1 au soir de la 19e journée. Mais cet impair est désormais réparé, puisqu’après son nul contre Rennes samedi (2-2), Lyon est bien à la première place du championnat, avec un point d’avance sur le PSG et le LOSC. Pas toujours flamboyante, mais efficace, l’équipe de Rudi Garcia reste sur une série d'invincibilité de seize matchs, avec une seule défaite au compteur depuis le début de la saison. Autant dire que l’OL est un solide candidat au titre. De là à viser une huitième étoile nationale du côté du Groupama Stadium ? Luis Fernandez commence vraiment à se poser la question.

« Lyon peut-il tenir la cadence ? Pourquoi pas. Lyon a quand même souffert à Rennes, mais a des atouts importants. Depay bien sûr, qui sait qu'il partira libre en juin et que s'il est l'homme qui a offert son huitième titre à Lyon, ce sera très intéressant pour lui. À ses côtés, je trouve Kadewere et Toko-Ekambi de mieux en mieux. Au milieu, Paqueta est un énorme plus, comme Thiago Mendes qui retrouve son niveau de Lille. La confiance est là, surtout que la demi-finale en Ligue des Champions a donné une vraie force à ce groupe. Je ne sais pas si Lyon sera champion, mais au moins, grâce à lui, il y a enfin du suspense en Ligue 1, et c'est agréable », a confié, sur Le Parisien, le consultant de beIN, qui sait que l’OL est en train de donner une seconde jeunesse à un championnat en pleine crise...