OL : Champion d'automne, Garcia vise le podium

Dans : OL.

Menés 2-0 à dix minutes de la fin à Rennes, l'OL a réussi à égaliser dans les dernières minutes pour s'adjuger le titre honorifique de champion d'automne.

Dans un match compliqué à Rennes, l'Olympique Lyonnais est revenu de loin. Rapidement menés au score par un but de leur ancien joueur Clément Grenier, les Gones ont été bousculés toute la rencontre, jusqu'à être menés 2-0 jusqu'à la 80e minute et un but magnifique de Memphis Depay. Jason Denayer égalisait la minute suivante pour sceller le score (2-2). Un résultat nul qui permet à l'OL d'être sacré champion d'automne, un point devant le PSG et Lille. Après la rencontre, Rudi Garcia s'est montré satisfait, mais prudent.

« C’est un titre honorifique mais on voulait être champion d’automne et continuer notre série d’invincibilité (18 matchs en Ligue 1). On était venus pour gagner, comme au Parc des Princes (1-0), mais j’avais dit aux gars que si on n’en avait pas la possibilité, il fallait au moins revenir avec un match nul. On a failli ne pas être champion d’automne. Le championnat, c’est un vrai marathon. 19 journées, c’est encore long mais on a démontré qu’on devait être capable de remplir notre objectif, être dans les trois premiers et se qualifier pour la Ligue des champions » a déclaré le coach lyonnais. Dans une saison pleine de suspens, l'OL semble être armé pour jouer le titre jusqu'au bout. Un temps annoncé sur le départ, Memphis Depay finira bien la saison avec Lyon. Un atout de poids pour Rudi Garcia, qui s'apprête à perdre Moussa Dembélé, tout proche de l'Atletico Madrid.