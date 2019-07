OL : Lyon valide cette idée de l'OM au mercato

Dans : OL, OM, Mercato, Liga.

Avec les départs du trio Hubocan-Rolando-Abdennour et le probable licenciement d’Adil Rami dans les prochains jours, l’Olympique de Marseille est dans l’obligation de recruter un défenseur central. En effet à ce jour, André Villas-Boas ne peut compter que sur deux joueurs confirmés et jugés comme fiables dans ce secteur de jeu : Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car. Ainsi, Andoni Zubizarreta explore plusieurs pistes dont celle menant à Joris Gnagnon, qu’il aimerait récupérer en prêt selon plusieurs sources.

Une piste maline que l’Olympique Lyonnais valide. Et pour cause, Estadio Deportivo indique que le club rhodanien est également à l’affût dans ce dossier. Pour l’heure, il semble néanmoins improbable de voir l’écurie de Jean-Michel Aulas se positionner sur l’international ivoirien. Mais nul doute qu’en cas de départ de Marcelo, que Juninho souhaite conserver, les choses pourraient évoluer. Et si Joris Gnagnon est toujours disponible, l’OM n’aura pas beaucoup de chances face à Lyon au vu de la puissance financière impressionnante du récent troisième de Ligue 1 cet été. Pour rappel, Dijon a également été associé à Joris Gnagon au cours des dernières heures.