OL : Lyon tente un nouveau gros coup au Brésil

Dans : OL.

Conscient qu’il sera difficile de retenir à la fois Moussa Dembélé et Memphis Depay, l’Olympique Lyonnais prospecte pour renforcer son secteur offensif.

Et pour cause, l’ancien attaquant du Celtic Glasgow a une très belle cote en Premier League, ce qui rend hautement incertain son avenir dans la capitale des Gaules. Quant à l’international néerlandais, sa situation contractuelle fait automatiquement de lui un joueur sur le départ, tant qu’il n’a pas signé de prolongation de contrat. Il est donc urgent pour Juninho et Bruno Cheyrou de prospecter en attaque afin de ne pas être pris au dépourvu le jour où interviendra un gros départ. A en croire les informations obtenues par Tuttosport, les yeux des dirigeants rhodaniens sont actuellement rivés vers le Brésil.

Après avoir engagé Thiago Mendes, Jean Lucas et Bruno Guimaraes, le directeur sportif lyonnais Juninho aimerait de nouveau recruter l’un de ses compatriotes en la personne de Marcos Paulo, l’attaquant de 19 ans évoluant à Fluminense. Evoqué à Lille par le passé, l’attaquant est également dans le viseur de l’AC Milan. Selon le média transalpin, le club lombard est prêt à poser 13 ME sur la table pour recruter le prometteur attaquant auriverde. Une somme importante pour un joueur inexpérimenté en Europe, que l’OL hésitera forcément à sortir au vu des échecs du mercato précédent (Mendes, Andersen, Koné). Utilisé à quatre reprises avec les U19 de la sélection brésilienne, Marcos Paulo est considéré comme l’un des grands espoirs d’Amérique du Sud, et son arrivée en Europe cet été ne fait aucun doute. Reste à voir si c’est en France que cette pépite du Brésil découvrira le vieux-continent, en s’engageant à l’OL.