OL : Lyon tâtonne, l’Angleterre fonce sur cette cible à 5 ME

Très actif durant le mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais ne s’est pas encore concrètement positionné pour recruter un défenseur en janvier.

Au poste de latéral gauche, il y aurait pourtant bien besoin d’un renfort puisque Youssouf Koné, recruté cet été et actuellement blessé, n’a pas convaincu. Doublure du Malien, Fernando Marçal ne laisse pas non plus une impression transcendante au staff technique de Rudi Garcia. Afin de remédier à ce problème au sein de l’effectif lyonnais, la piste Hassane Kamara, belle révélation de la saison au Stade de Reims, a été creusée. Mais dans ce dossier, l’OL ne s’est pas concrètement positionné, ne transmettant pour l’heure aucune offre aux Champenois.

Une situation dont la Premier League pourrait bien profiter car selon les informations de Foot Mercato, Watford a dégainé une première offre pour obtenir le renfort d’Hassane Kamara dès le mercato hivernal. Une proposition dont le montant exact n’a pas filtré, mais qui a été repoussée car jugée insuffisante par le président de Reims, Jean-Pierre Caillot. Pour lâcher son défenseur, qui a relégué Ghislain Konan sur le banc des remplaçants, le boss du Stade de Reims attend la somme de 5,5 ME selon le média. Un montant facilement atteignable pour Watford… mais également pour Lyon. Reste à voir si les Gones se réveilleront, ou s’ils ont pris la décision d’accorder le bénéfice du doute à Youssouf Koné pour la seconde partie de la saison.