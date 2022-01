OL : Lyon sur le podium ? La blague ne le fait plus rire

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a encore perdu du terrain sur le podium de la Ligue 1 malgré un point pris contre le PSG. L'espoir de finir sur le podium se réduit encore.

Les plus optimistes des supporters lyonnais diront que ce que les joueurs de Peter Bosz ont montré dimanche soir au Groupama Stadium a de quoi rassurer et peut donner de l’espoir, mais sur le plan comptable, l’OL est 11e au classement de Ligue 1 à 11 points de l’Olympique de Marseille, troisième du Championnat. Bien évidemment, il reste à disputer ce fameux match contre l’OM, à priori le 26 janvier, mais même en cas de victoire, Lyon aura tout de même 8 longueurs de retard sur le club phocéen et surtout ne sera que dixième à égalité avec Lille. Autrement dit pour revenir sur le podium et obtenir un ticket pour la Ligue des champions, le club de Jean-Michel Aulas doit enchaîner les victoires et compter sur des faux pas de nombreuses équipes, dont certaines tournent à plein régime. Si Peter Bosz affichait une certaine confiance dans les couloirs du stade lyonnais après le point pris contre le Paris Saint-Germain, certains partagent plus difficilement son avis.

Lyon n'a plus gagné en Ligue 1 depuis le 28 novembre

Sur le plateau de la chaîne L’Equipe, Ludovic Obraniak ramène brutalement l’Olympique Lyonnais à la réalité. « L’OL j’y ai cru fort en milieu de première partie de saison, mais là j’ai du mal à y croire. Pour moi je ne les crois pas capables de faire une série. J’ai vu leur match à Bordeaux où ils avaient la mainmise sur le match et puis en 5 minutes tout a explosé et ils pouvaient même perdre le match. Ils ont la capacité à se liquéfier à des moments stratégiques, c’est désespérant. A chaque fois on se dit que oui ils vont revenir, mais ils ne reviennent. Sur le plan financier cela risque d’être sérieux. Cela fait combien de temps qu’ils n’ont pas gagné en Ligue 1 ? Le 28 novembre à Montpellier ! (…) Depuis ces dernières années, ce type de passage à vide c’est récurrent à Lyon », fait remarquer l’ancien joueur, qui ne croit pas à un retour au sommet de l’Olympique Lyonnais cette saison.