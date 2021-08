OL : Lyon se réveille au mercato, quel bazar !

Dans : OL.

Situation crispée à l’Olympique Lyonnais, où un dernier coup est jouable pour renforcer la défense avec Samuel Gigot. Mais on hésite encore à l’OL !

Pendant plus de 80 jours, les clubs en Europe ont eu l’occasion d’acheter et de vendre des joueurs à leur guise. Comme souvent, c’est au dernier moment que certains se réveillent, devant la pression qui monte, les manques dans les effectifs, les départs ou les mauvais résultats. C’est un peu la situation de l’Olympique Lyonnais, qui n’a pas trouvé d’attaquants capables de mieux s’adapter au jeu demandé par Peter Bosz, et se réveille aussi pour un défenseur central à quelques heures de la fin du mercato. Avec le départ inévitable de Marcelo et les débuts pour le moins délicats de Damien Da Silva, le besoin d’aller chercher un central s’est cruellement fait sentir. Mais encore une fois, les pistes ne sont pas allées au bout et l’OL se retrouve le bec dans l’eau dans ce « deadline day ». Comme en attaque, où le dossier Willian a échoué en raison d’une proposition faite extrêmement tardivement, cela risque d’être court en défense.

L’Equipe confirme que Juninho a activé une vieille piste en sollicitant le Spartak Moscou pour faire venir Samuel Gigot. A 27 ans, l’arrière est un pilier du club russe, mais cela fait plusieurs années qu’un retour en France, et notamment à Lyon, est évoqué. A un an de la fin de son contrat, le Français est également suivi par le Torino. La formation moscovite ne s’oppose pas totalement à un départ, et demande 5 ME. Un coup jouable pour l’OL, même si Jean-Michel Aulas va devoir s’activer avec le retard pris et que ce recrutement ne semble encore une fois pas faire l’unanimité dans toutes les branches du club. Cela avait déjà été le cas pour Gaëtan Laborde, où le profil du Montpelliérain n’avait pas forcément provoqué l’adhésion totale. Des atermoiements qui empêchent pour le moment l’OL de se renforcer en cette fin du mois d’août.