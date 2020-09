OL : Lyon se pose une question cruciale sur Andersen

Dans : OL.

En raison d’une surprenante succession de ventes en défense, Rudi Garcia n’avait quasiment aucun choix au moment de faire sa composition d’équipe pour le match de ce vendredi soir face à Bordeaux.

Avec sa défense à 5, tout le monde était sur le pont et interdiction de se blesser ou de prendre un rouge. Dubois et Cornet sur les côtés, Marcelo, Denayer et Andersen dans l’axe, il ne fallait pas chercher plus loin. Résultat, le Danois a retrouvé du temps de jeu, lui qui avait rejoint sa sélection sans jouer ces derniers jours. La prestation d’ensemble a été correcte, l’OL terminant sans encaisser de but, même si l’ancien de la Sampdoria n’a pas été impérial, notamment dans une fin de rencontre difficile pour lui physiquement et techniquement. Pour celui qui était l’été dernier une énorme recrue à 24 ME, le niveau affiché ne fait pas rêver.

Ce samedi, Le Progrès met les pieds dans le plat, et avoue qu’au sein du club et chez les suiveurs, on se demande si cela vaut le coup de partir pour une nouvelle saison pleine avec Andersen, ou s’il est encore temps de le vendre pour limiter la casse. Le Danois est encore jeune et a des touches en Italie, même s’il sera difficile d’en récupérer une somme copieuse. De son côté, Rudi Garcia n’a pour le moment pas le choix et voit difficilement un autre défenseur partir, à moins d’une compensation immédiate. A l’OL, la question cruciale se pose donc, Andersen peut-il enfin s’acclimater, et progresser pour devenir un titulaire indiscutable dans une défense qui s’est montrée plutôt rassurante sans lui ces derniers temps ?