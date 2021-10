OL : Lyon roule sur l'Europe, c'est plié pour Daniel Riolo

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Seul club français à réaliser un départ parfait en Coupe d’Europe, l’Olympique Lyonnais a parfaitement justifié son statut de tête de série numéro 1 en Europa League.

Et ce n’est pas si fréquent pour un représentant tricolore d’avoir cette efficacité. Daniel Riolo a tenu à le souligner après la victoire impeccable 3-0 face à Bröndby, avec un OL qui répond présent et ne fait pas dans le détail dans cette poule. Pour le consultant, la poule est même quasiment déjà terminée après deux matchs seulement.

« Six points en deux matchs, le groupe n’était pas trop compliqué. Mais c’était important de le faire. Virtuellement, tu es déjà sorti de la poule. Le début de saison de l’OL tourne bien comme il faut. Attention à être plus régulier sur l’ensemble du match », a prévenu l’intervenant de l’After Foot, qui estime que la poule est déjà pliée pour l’Olympique Lyonnais, même s’il reste une double confrontation face au Sparta Prague à venir pour assurer la qualification. De quoi provoquer un peu plus de prudence du côté des joueurs.

Titulaire pour l’occasion, Damien Da Silva a savouré son retour sur le terrain, lui qui risque de souffrir de la concurrence cette saison avec Boateng, Denayer et Diomandé. Mais pour l’ancien rennais, il faut motiver tout le monde pour aller chercher cette première place qui permet d’éviter deux matchs à la fin de l’hiver. « On est bien parti en Ligue Europa, mais rien n’est fait. On sait que cette première place est très importante avec le nouveau règlement. C’est bien engagé, mais il faudra bien négocier le prochain match au Sparta », a prévenu Damien Da Silva, qui s’est rapidement tourné vers le derby face à Saint-Etienne. Bonne nouvelle pour l’OL, aucun nouveau blessé et des joueur qui ont pu souffler dans la perspective du court déplacement dans le Forez de ce dimanche.