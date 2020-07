OL : Lyon respire, les joueurs n'ont pas été piégés

Dans : OL.

Après une semaine de vacances, les joueurs de l'Olympique Lyonnais sont revenus à l'entraînement et ont passé un test au Covid19.

Après un mois d’entraînement dans un cadre ultra sécurisé à Lyon, les footballeurs et le staff de l’OL ont eu droit la semaine passée à quelques jours de repos. Du côté des dirigeants rhodaniens on avait prévenu Memphis Depay et ses coéquipiers qu’il fallait être d’une prudence absolue lors de cette semaine loin du Groupama Training Center. Tout le monde s’est égayé dans la nature, les réseaux sociaux étant le témoin des voyages faits par les joueurs. Dimanche, avant de reprendre l’entraînement, les joueurs ont tous fait l’objet d’un contrôle au Covid19, le staff médical de l’OL croisant les doigts pour que les résultats soient négatifs, sous peine de devoir écarter un joueur pour deux semaines et donc probablement s’en priver au moins pour la finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG.

Bonne nouvelle pour l’Olympique Lyonnais, les résultats sont tombés mercredi et l’effectif de Rudi Garcia a été très sérieux puisqu’aucun cas positif n’a été constaté après cette semaine de congés. L’entraîneur de l’OL peut donc compter sur la totalité de ses joueurs pour le tournoi Véolia face aux Rangers et au Celtic, et pour continuer la préparation aux deux rendez-vous décisifs face au Paris Saint-Germain et à la Juventus. Déjà un souci de moins alors que la cadence va sérieusement augmenter pour Lyon.