OL : 35 ME + un joueur pour Aouar, Lyon refuse !

En pleine trêve internationale, l’Olympique Lyonnais est en train de dégraisser son effectif pour relancer au mieux son exercice 2020-2021.

Alors que le club rhodanien ne jouera pas la Coupe d’Europe cette saison, l’OL a besoin de se séparer de certains joueurs. Rudi Garcia le sait, avant de recruter de nouveaux renforts, Lyon va devoir vendre sur le marché des transferts. Et quelques semaines après les départs de Martin Terrier (Rennes, 12 ME) et d’Amine Gouiri (Nice, 7 ME), les Gones ont validé la fuite de Fernando Marçal. Dimanche, le défenseur brésilien a effectivement fait ses valises en direction de Wolverhampton dans le cadre d’un transfert de 2 ME. Si Marçal va découvrir la Premier League cette saison, son compatriote Rafael est lui partant, mais pour la Turquie, où Basaksehir va l'accueillir. Deux nouveaux départs qui ne seront pas les seuls d’ici au mois d’octobre prochain. Puisque des cadres comme Memphis Depay, Moussa Dembélé ou Houssem Aouar sont aussi à la porte.

Concernant le milieu de terrain français, il est vraiment pisté par Arsenal. Suite à ses belles prestations en Ligue des Champions avec l’OL, le joueur de 22 ans a d’ailleurs reçu une proposition des Gunners. Mais Lyon a refusé la première approche, comme l’explique RMC : « Concernant Houssem Aouar, l’OL aurait reçu une offre d’Arsenal à 35 millions d’euros plus un joueur. Elle a été refusée ». Si l’identité du joueur proposé dans ce deal n’est pas connue, il se pourrait que ce soit Mattéo Guendouzi, qui évolue dans le même registre qu’Aouar et qui est sur le départ à la demande de Mikel Arteta. En tout cas, pour Aouar, Jean-Michel Aulas ne lâchera pas le morceau comme ça. Comme avec Tolisso, Lacazette, Umtiti ou Fekir, le président de l’OL vendra son joueur au prix fort, soit autour des 50 ME cash.