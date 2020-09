Officiel : L’OL vend Fernando Marçal pour 2 ME !

Dans : OL.

Révélé il y a quelques heures à peine, le transfert de Fernando Marçal à Wolverhampton est désormais officiel du côté de l'OL.



En effet, ce dimanche soir, l’Olympique Lyonnais a confirmé le départ de son défenseur brésilien. « L’Olympique Lyonnais informe du transfert de Fernando Marçal au club anglais de Wolverhampton pour un montant de 2 M€. Arrivé à l’OL en juin 2017 en provenance de Guingamp où il avait été prêté par Benfica, Fernando Marçal a disputé 75 matchs toutes compétitions confondues avec l’Olympique Lyonnais dont la 1/2 finale de Champions League contre le Bayern Munich à Lisbonne. À 31 ans et à un an de la fin de son contrat à l’OL, Fernando Marçal a souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière en rejoignant le club de Premier League anglaise. L’Olympique Lyonnais le remercie pour son investissement lors de ses trois saisons passées au club et lui souhaite beaucoup de réussite à Wolverhampton », explique l’OL dans un communiqué. Recruté pour 4 ME en 2017, le joueur de 31 ans va donc découvrir la Premier League cette saison. Un premier dégraissage pour l’OL, qui perd quand même l’un des titulaires de son 3-5-2...