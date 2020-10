OL : Lyon refuse de brader Aouar, la Juventus sort le champagne

Dans : OL.

Annoncé aux quatre coins de l’Europe lors du dernier mercato estival, Houssem Aouar a finalement décidé de rester une saison de plus à l’Olympique Lyonnais.

Formé au sein du club rhodanien depuis qu’il est tout petit, Houssem Aouar a été tout proche du grand départ en fin de marché des transferts. Pisté par le Paris Saint-Germain, la Juventus ou le Real Madrid, l'international français a bien failli finir sa course à Arsenal. Mais malgré une offre d’environ 40 millions d’euros des Gunners, le joueur de 22 ans n’a pas bougé. Déjà parce que Jean-Michel Aulas espérait une bien meilleure offre pour lâcher sa pépite. Mais aussi parce qu’Aouar voulait rejoindre un club qualifié pour la Ligue des Champions. Ce faux départ en Premier League a en tout cas fait des heureux, et surtout du côté de Turin.

En effet, selon 90min, Fabio Paratici a accueilli le non-transfert d’Aouar avec plaisir à la Juventus. Décisif lors de la victoire de l’OL contre la Vieille Dame lors de la dernière édition de la Ligue des Champions, le Gone reste une priorité de la Juve. Mais à cause de la crise du Covid-19 et des recrutements onéreux de Dejan Kulusevski ou d’Arthur, le club italien n’avait pas les moyens d’acheter le Tricolore. Mais en 2021, Paratici retentera forcément sa chance avec un nouveau plan, celui de « ramener Aouar à Turin ». Pour cela, et même si le Lyonnais ne jouera pas de Coupe d’Europe cette saison, le coordinateur technique du club piémontais devra dépenser au moins 50 millions d’euros. La condition sine qua non pour sortir Aouar de l’OL.