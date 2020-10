OL : Aouar soldé, Aulas a déchiré l’offre de la Juve

Dans : OL.

Courtisé par de nombreux cadors européens, Houssem Aouar a finalement fait le choix de rester à l’Olympique Lyonnais au mercato.

Dans une interview accordée à TF1 dimanche, le milieu de terrain des Gones a reconnu que Juninho avait joué un rôle majeur dans son choix de rester à Lyon une saison supplémentaire. Néanmoins, il ne faut pas oublier que l’Olympique Lyonnais n’avait trouvé d’accord avec aucun club pour le transfert d’Houssem Aouar, ce qui explique également que l’international tricolore n’ait pas bougé. Arsenal a été le club le plus insistant dans ce dossier, mais l’offre de 35 ME plus Mattéo Guendouzi n’avait aucune chance de convaincre l’état-major lyonnais. De son côté, la Juventus Turin et le Paris Saint-Germain n’ont pas montré assez d’insistance pour remporter la mise.

Le champion d’Italie en titre a pourtant démontré une réelle volonté de recruter Houssem Aouar. Mais d’après les informations rapportées par Il Bianconero, le deal proposé par le directeur sportif turinois Fabio Paratici n’était pas en mesure de séduire Jean-Michel Aulas. Le média rapporte notamment que la Juventus Turin souhaitait utiliser Mattia De Sciglio, officiellement prêté à l’OL en fin de mercato, afin de faire baisser la facture pour Houssem Aouar. Pas fan de ce genre d’échange, le président lyonnais a rapidement mis un stop à la Juventus Turin. Tout au long du mercato, « JMA » a répété que le prix de son milieu de terrain se situait bien plus aux alentours de 50 ME que de 35 ME. Il n’était ainsi pas question de brader Houssem Aouar dans un échange qui aurait bien plus profité à la Juventus Turin qu’à l’Olympique Lyonnais. Résultat des courses : l’OL a conservé Houssem Aouar et a récupéré Mattia De Sciglio sous la forme d’un prêt