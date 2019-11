OL : Lyon rachète le club de Megan Rapinoe aux Etats-Unis !

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais annonce ce lundi soir avoir lancé la procédure pour acheter le club nord-américain du Reign FC où évolue notamment Megan Rapinoe, la star mondiale du foot féminin.

Jean-Michel Aulas a toujours énormément misé sur le football féminin, parvenant à faire de l’Olympique Lyonnais le plus grand club européen et probablement mondial. Mais cette fois le patron de Lyon frappe encore plus fort puisque dans un communiqué OL Groupe annonce avoir entamé des négociations avec le Reign FC pour racheter le club installé près de Seattle qui évolue en National Women’s Soccer League, aux Etats-Unis. C’est dans ce club qu’évolue Megan Rapinoe, désignée meilleure joueuse du mondial gagné par les Etats-Unis l’été dernier en France.

« L’Olympique Lyonnais informe que des discussions exclusives ont été engagées en vue de l’acquisition du Reign FC, membre fondateur de la NWSL. Le Reign FC compte notamment dans son effectif l’attaquante Megan Rapinoe, joueuse FIFA de l’année 2019, qui a joué pour l’OL en 2013 avant de rejoindre le Reign FC, ainsi que l’internationale galloise et ancienne milieu de terrain de l’OL, Jess Fishlock (...) Cet investissement devrait permettre de consolider la place de l’OL en tant qu'acteur majeur du football féminin dans le monde et de poursuivre le développement de la marque OL aux États-Unis. L’OL et le Reign FC ont pour objectif de finaliser la transaction avant le 31 janvier 2020 afin d’être opérationnel pour la saison 2020 qui débute le 9 mars 2020 », précise l'Olympique Lyonnais dans un communiqué.