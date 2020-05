OL : Lyon propriétaire d'un club NBA, l'idée folle est lancée !

Dans : OL.

Annoncé comme la favori à la succession de Jean-Michel Aulas à la tête de l'Olympique Lyonnais, Tony Parker avoue que le rachat d'une franchise NBA est un but majeur.

Déjà propriétaire d’un équipe féminine de football aux Etats-Unis, où évolue notamment la star mondiale qu’est Megane Rapinoe, OL Groupe rêve visiblement de frapper un coup énorme de l’autre côté de l’Atlantique, même si pour cela il faudra être très patient. En effet, se confiant au site TheUndefeated.com, Tony Parker a confié qu’avec Jean-Michel Aulas, dont il pourrait prendre la place dans quelques années, l’idée du rachat d’une franchise NBA avait été évoquée. Désormais retraité des parquets, la star français du basket ne cache pas que c’est l’objectif de sa vie et qu’avec OL Groupe l’idée est dans les tuyaux, même s’il faudra énormément d’argent…et de temps.

Tony Parker ne le cache plus réellement, devenir le patron de l’Olympique Lyonnais l’excite énormément. « Succéder à Jean-Michel Aulas ? Ce serait un honneur pour moi, je n’avais jamais pensé que cela pourrait m’arriver et c’est une énorme opportunité (…) Pour moi, c’est le meilleur président de l’histoire du sport français (…) Si je vais m’installer en France ? Non j’ai l’intention de rester aux Etats-Unis, c’est un pays que j’adore et j’habite ici depuis 20 ans. Mon but ultime c’est de posséder un jour une équipe NBA, et je sais qu’avec OL Groupe nous avons de grands rêves. Devenir propriétaire d’une franchises NBA est une forte possibilité. Actuellement nous avons différents objectifs, mais dans cinq à dix ans. Je suis le genre de personne qui a toujours fait de grands rêves, et j’ai déjà discuté avec le président Aulas sur ce sujet », explique Tony Parker, qui va évidemment faire saliver les fans de l’Olympique Lyonnais qui sont nombreux, comme partout en France, à s’intéresser à la NBA.