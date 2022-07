OL : Lyon prêt à brader Lucas Paqueta !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le cas Lucas Paqueta risque d’animer le mois d’août à l’OL, alors que le départ du Brésilien semble de plus en plus inévitable.

Les supporters de l’Olympique Lyonnais rêvent de voir évoluer le duo composé de Lucas Paqueta et d’Alexandre Lacazette en Ligue 1 la saison prochaine. Cela a toutefois peu de chances de se produire, le Brésilien étant sur la liste des transferts à l’OL. Après les recrutements de Lacazette et de Tolisso, le club rhodanien se retrouve en surcharge et souhaite se délester de plusieurs joueurs. Léo Dubois a déjà fait ses valises et il pourrait être imité par Tino Kadewere, Houssem Aouar… et donc Lucas Paqueta. L’ancien milieu offensif de l’AC Milan est courtisé en Angleterre, où Arsenal suit sa situation avec attention. Mais les offres tardent à tomber, ce qui pourrait bien inciter l’OL à brader son joueur afin de réduire sa masse salariale et de faire rentrer un peu d’argent dans les caisses.

Lyon prêt à écouter les offres pour Paqueta

🚨Lyon are willing to listen to offers for 24-year-old Brazilian midfielder Lucas Paqueta.🇧🇷 ⚪🔴🔵 #OL pic.twitter.com/6xgbaGZ0sW — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) July 26, 2022

Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, l’Olympique Lyonnais s’active auprès des différents intermédiaires du mercato afin de trouver une porte de sortie à Lucas Paqueta. Des manœuvres qui prouvent que le club rhodanien cherche à vendre son milieu offensif, ce qui ne va pas forcément placer le club présidé par Jean-Michel Aulas dans des conditions avantageuses pour les négociations à venir. Et pour cause, les clubs potentiellement intéressés savent maintenant que l’OL a besoin de vendre et par conséquent, ils n’auront aucun intérêt à surpayer Lucas Paqueta. Reste maintenant à voir si les offres vont finir par tomber pour le n°10 de l’OL, qui était incontestablement le meilleur joueur de Ligue 1 lors de la première partie de saison en 2021-2022, avant de rentrer dans le rang et d’être bien trop irrégulier après Noël et le départ de ses compatriotes Juninho et Bruno Guimaraes.