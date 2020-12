OL : Lyon pense forcément au titre avoue Denayer

Dans : OL.

Le PSG-OL qui arrive ce dimanche sera surtout un magnifique test pour des Lyonnais en grande forme actuellement. Un résultat positif les ferait un peu plus rêver...

Huitième de Ligue 1 lors de la saison interrompue en 2019-2020, l’Olympique Lyonnais a manqué pour la première fois en plus de 20 ans une qualification européenne. Une claque salutaire pour l’exercice suivant, maintenant que l’OL n’a que le championnat sur lequel s’affairer ? C’est possible car après un début timide, le club rhodanien enchaine les victoires, et fait clairement partie des équipes qui luttent pour la première place dans cette phase aller. Si le PSG est considéré comme au-dessus du lot, il peut aussi perdre des points, comme ce fut le cas contre Monaco ou Bordeaux récemment. De quoi donner de l’espoir à Jason Denayer, conscient qu’il y avait peut-être un coup à jouer cette saison, même si c’est dit dans les colonnes du Progrès avec beaucoup de prudence.

« Pour le titre, c’est encore loin. Le plus important est de se concentrer sur le match qui arrive et d’essayer d’être aussi constant qu’on l’a été dernièrement. Toutes les équipes qui jouent le haut du tableau doivent y penser j’imagine, mais ce n’est pas quelque chose qui est constamment dans nos têtes non plus », a expliqué le défenseur belge, qui se prépare à affronter le PSG ce dimanche soir. « On ira avec un état d’esprit positif. On a gagné en régularité et donc de la confiance avec notre bonne série. C’est ce qui nous manquait un peu la saison dernière, et au début de celle-ci », a prévenu l'ancien de Manchester City, qui sait que l'OL n'a plus gagné sur le terrain du Paris SG depuis 2007. En tout cas, l’OL ne s’interdit pas de rêver, à la fois d’une bonne prestation au Parc des Princes, mais aussi d’une saison accomplie qui pourrait se terminer par une très belle récompense.